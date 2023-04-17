На даний час у столиці підтоплені заплавні території, а аварійних підтоплень об’єктів життєдіяльності міста немає.

У Києві пік весняної повені очікується орієнтовно 22 квітня. Про це в ефірі телеканалу "Київ" сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

"Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені в нашому місті ми будемо очікувати приблизно 22 квітня. І цьогорічна повінь збільшується приблизно на 0,5-1 метр у порівнянні з минулими роками", - зазначив він.

За інформацією Ткачука, сьогодні по місту Києву аварійних підтоплень немає.

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"На даний час у нас підтоплені заплавні території - острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків. Інформації про аварійні підтоплення об’єктів життєдіяльності міста на даний час немає", - сказав Ткачук.

Паводки та затоплення в Україні - остання інформація

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, в Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що відзначають тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Підтопленими залишаються 852 дворогосподарства та 111 будинків, з них 38 дачних. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Зокрема, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь.

Підтоплення розпочались через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках.

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