У Києві пік весняної повені очікується орієнтовно 22 квітня. Про це в ефірі телеканалу "Київ" сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.
"Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені в нашому місті ми будемо очікувати приблизно 22 квітня. І цьогорічна повінь збільшується приблизно на 0,5-1 метр у порівнянні з минулими роками", - зазначив він.
За інформацією Ткачука, сьогодні по місту Києву аварійних підтоплень немає.
"На даний час у нас підтоплені заплавні території - острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків. Інформації про аварійні підтоплення об’єктів життєдіяльності міста на даний час немає", - сказав Ткачук.
Паводки та затоплення в Україні - остання інформація
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, в Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що відзначають тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.
Підтопленими залишаються 852 дворогосподарства та 111 будинків, з них 38 дачних. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.
Зокрема, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь.
Підтоплення розпочались через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках.