Потужна піщана буря накрила одну з провінцій Китаю. Висота піщаної стіни сягала 100 метрів.

Поки одна частина Китаю страждає від повеней, іншу накрила потужна піщана буря, зокрема накрило Ганьсу - провінцію на півночі центральної частини Китаю.

Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними видання, сильна піщана буря з хмарами пилу висотою не менше 100 метрів викликала хаос в стародавньому місті Дуньхуан на північному заході Китаю.

Як повідомляється, шторм почався близько 15:00 25 липня, змусивши місцеву поліцію ввести контроль за дорожнім рухом і наказати водіям з'їхати зі швидкісних автомагістралей в зони обслуговування, щоб перечекати шторм.

Відзначимо, що Дуньхуан розташований в пустелі Гобі та відомий своїм суворим кліматом й умовами життя.

Повінь у Китаї

Як повідомляв Погода УНІАН, тайфун "Ін-Фа" ("феєрверк") опівдні неділі досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю. Максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила 38 метрів в секунду.

Раніше на Китай налетіла найсильніша за 1000 років повінь. У постраждалому районі були припинені поїзди, перекриті автомагістралі, А рейси або затримані, або скасовані. Затоплені дороги біля десятка густонаселених районів.

Автор: Катерина Лиманська