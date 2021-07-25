Тайфун "Ін-Фа "("Феєрверк") опівдні неділі досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю.
Як повідомляє Сіньхуа новини, максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила 38 метрів на секунду.
"Ін-Фа" - шостий за рахунком в цьому році тайфун - обрушився на район Путо міста Чжоушань пров. Чжецзян приблизно о 12:30 неділі.
За прогнозом місцевої метеослужби, вночі неділі тайфун може повторно вдарити по прибережних районах.
上海的风！ pic.twitter.com/U1xLNjgJfw— WZ (@WZ31055694) July 25, 2021
Очікується, що після повторного виходу на берег він затримається на деякий час у східній частині Китаю і принесе в провінції Чжецзян, Цзянсу, Аньхой і місто Шанхай тривалі зливи та сильний вітер.
Негода в світі
Протягом останніх тижнів у кількох частинах світу спостерігаються значні погіршення погодних умов: повені в Китаї і Західній Європі і хвилі пекельної спеки в Північній Америці породили нові побоювання з приводу впливу змін клімату.