Максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила 38 метрів в секунду.

Тайфун "Ін-Фа "("Феєрверк") опівдні неділі досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю.

Як повідомляє Сіньхуа новини, максимальна сила вітру поблизу епіцентру тайфуну становила 38 метрів на секунду.

"Ін-Фа" - шостий за рахунком в цьому році тайфун - обрушився на район Путо міста Чжоушань пров. Чжецзян приблизно о 12:30 неділі.

За прогнозом місцевої метеослужби, вночі неділі тайфун може повторно вдарити по прибережних районах.

Очікується, що після повторного виходу на берег він затримається на деякий час у східній частині Китаю і принесе в провінції Чжецзян, Цзянсу, Аньхой і місто Шанхай тривалі зливи та сильний вітер.

Негода в світі

Протягом останніх тижнів у кількох частинах світу спостерігаються значні погіршення погодних умов: повені в Китаї і Західній Європі і хвилі пекельної спеки в Північній Америці породили нові побоювання з приводу впливу змін клімату.

Автор: Світлана Закелова