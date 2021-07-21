​​​​​​​Призупинено низку поїздів, перекрито автомагістралі, а рейси або затримані, або скасовані.

Унаслідок повені у Китаї загинули 12 людей і понад 100 тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні значні ділянки центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

У місті з населенням у понад 12 мільйонів довелося евакуювати у безпечні місця понад 100 тисяч громадян.

Читайте такожКиїв накрила злива з грозою: комунальники готові до підтопленьПризупинено низку поїздів, перекрито автомагістралі, а рейси або затримані, або скасовані.

Затоплені дороги у десятка густонаселених районів. На відео у соцмережах видно, як мешканці, взявшись за руки, переходять вулиці через стрімкий потік води.

З вечора суботи до вівторка у Чженчжоу випало 617,1 мм опадів за середнього річного показника в регіоні 640,8 мм.

Через наступ великої води були зруйновані кріплення місцевої греблі.

Президент КНР констатував, що ліквідувати наслідки негоди стає все важче. Станом на середу транспортна система Чженчжоу залишалася паралізованою, школи та лікарні відімкнули через сильне заболочування. Деякі діти залишилися у пастці в дитячих садках з вівторка.

Одна з центральних лікарень регіону на понад 7 тисяч ліжко-місць була знеструмлена, а персонал негайно шукав транспорт для перевезення близько 600 тяжкохворих пацієнтів.

За прогнозами синоптиків, сильний дощ протриває до середи, хоча опади у провінції ще випадатимуть протягом наступних трьох днів.

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Автор: Яна Ставська