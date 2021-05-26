Негода тривала два дні.

Сильні теплі вітри викликали пилові бурі, які 25 травня пронеслися Південною Австралією. Людям з проблемами дихання рекомендовано залишатися у приміщеннях.

Про це повідомляє The Watchers.

Буря почалася в понеділок і тривала два дні.

Влада порадила людям з проблемами дихання і астмою залишатися вдома і звертатися за медичною допомогою, якщо їх стан погіршується.

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Фелім Ханніффі, старший синоптик Бюро метеорології, сказав, що в кінцевому підсумку буря просунеться далі на південний схід.

"Це пов'язано з досить інтенсивною областю низького тиску, яка продовжує повільно переміщуватися біля північного острова Нової Зеландії", - підкреслив він.

A health alert has been issued across South Australia, with warm, strong winds whipping up dangerous dust storms. @katelambe_#9Newspic.twitter.com/8boGB7lcDw — 9News Adelaide (@9NewsAdel) May 24, 2021

Піщана буря в Алжирі

На Алжир налетів сильний вітер, який підняв велику кількість пилу і піску, створивши практично нульову видимість в районі Айн-Сефра, провінція Наама.

За словами фотографа Каріма Бушетата, шторм почався в неділю, 23 травня, близько 17:45 за місцевим часом, швидко забарвивши небо над Айн-Сефрою в криваво-червоний колір.

Сильна пилова буря тривала близько години.

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Переклад: Олена Пилипчак