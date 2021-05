Сильні теплі вітри викликали пилові бурі, які 25 травня пронеслися Південною Австралією. Людям з проблемами дихання рекомендовано залишатися у приміщеннях.

Про це повідомляє The Watchers.

Буря почалася в понеділок і тривала два дні.

Влада порадила людям з проблемами дихання і астмою залишатися вдома і звертатися за медичною допомогою, якщо їх стан погіршується.

Читайте такожХерсонщиною пронеслося торнадо: знесені дахи та повалені дерева (фото, відео)

Фелім Ханніффі, старший синоптик Бюро метеорології, сказав, що в кінцевому підсумку буря просунеться далі на південний схід.

A health alert has been issued across South Australia, with warm, strong winds whipping up dangerous dust storms. @katelambe_#9Newspic.twitter.com/8boGB7lcDw