На Гаваях внаслідок лісових пожеж на популярному серед туристів острові Мауї загинули вже 89 осіб. Однак, влада штату припустила, що число загиблих може зрости, оскільки з сотнями людей ще немає зв'язку.
Внаслідок стихійного лиха майже повністю згоріло історичне місто Лахайна. До цього його відвідували близько 2 млн туристів на рік. Лахайна в XIX столітті було столицею Королівства Гаваї - держави, яка існувала до приєднання до США, передає Бі-бі-сі.
Один з місцевих жителів, Брайан Агіран, залишався в Лахайні в самий пік пожежі і дивом врятував свій будинок. "Я закриваю очі і бачу Армагеддон, - сказав чоловік. - Тепер Лахайна змінилася назавжди".
Він, як і багато інших жителів Мауї, побоюється, що кількість загиблих зросте, можливо, значно. А влада в свою чергу попередила, що для відновлення пошкоджених пожежею міст на острові Мауї знадобиться багато років. Тільки в Лахайні було зруйновано понад тисячу будівель.
Пожежі на Гавайських островах
Вогонь викликаний найсильнішою спекою і посухою, а швидкому поширенню пожежі сприяє сильний вітер від ураган "Дора", який вирує над Тихим океаном на південь від островів.
Пожежі на Гаваях зазвичай не такі масштабні, як, наприклад, в Каліфорнії, але зараз місцеві жителі кажуть, що нічого подібного раніше не бачили.