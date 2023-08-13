Влада острова побоюється, що кількість жертв значно зросте.

На Гаваях внаслідок лісових пожеж на популярному серед туристів острові Мауї загинули вже 89 осіб. Однак, влада штату припустила, що число загиблих може зрости, оскільки з сотнями людей ще немає зв'язку.

Внаслідок стихійного лиха майже повністю згоріло історичне місто Лахайна. До цього його відвідували близько 2 млн туристів на рік. Лахайна в XIX столітті було столицею Королівства Гаваї - держави, яка існувала до приєднання до США, передає Бі-бі-сі.

Один з місцевих жителів, Брайан Агіран, залишався в Лахайні в самий пік пожежі і дивом врятував свій будинок. "Я закриваю очі і бачу Армагеддон, - сказав чоловік. - Тепер Лахайна змінилася назавжди".

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Він, як і багато інших жителів Мауї, побоюється, що кількість загиблих зросте, можливо, значно. А влада в свою чергу попередила, що для відновлення пошкоджених пожежею міст на острові Мауї знадобиться багато років. Тільки в Лахайні було зруйновано понад тисячу будівель.

Пожежі на Гавайських островах

Вогонь викликаний найсильнішою спекою і посухою, а швидкому поширенню пожежі сприяє сильний вітер від ураган "Дора", який вирує над Тихим океаном на південь від островів.

Пожежі на Гаваях зазвичай не такі масштабні, як, наприклад, в Каліфорнії, але зараз місцеві жителі кажуть, що нічого подібного раніше не бачили.

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