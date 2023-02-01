У Вануату почав вивергатися підводний вулкан. Вулкан викинув у небо стовпи попелу. Про це повідомляє RNZ.
Як повідомляється, підводний вулкан Східний Епі тремтить і вивергає пар з раннього ранку середи, 1 лютого.
З плином часу активність вулкана зросла до вибухів, які розкидали попіл приблизно на 100 кілометрів навколо підводного кратера.
За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи грунтових вод можуть викликати невеликі хвилі цунамі.
Виверження вулкана на Гаваях
Нагадаємо, в кінці листопада минулого року на Гаваях почав вивергатися найбільший в світі діючий вулкан. Це виверження відбулося вперше з 1984 року.
В якості запобіжного заходу на острові відкрили два притулки, проте лава поки не загрожує населеним пунктам.