У Тихому океані почав вивергатися підводний вулкан Східний Епі / фото ua.depositphotos.com

У Вануату почав вивергатися підводний вулкан. Вулкан викинув у небо стовпи попелу. Про це повідомляє RNZ.

Як повідомляється, підводний вулкан Східний Епі тремтить і вивергає пар з раннього ранку середи, 1 лютого. 

З плином часу активність вулкана зросла до вибухів, які розкидали попіл приблизно на 100 кілометрів навколо підводного кратера. 

Відео дня

За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи грунтових вод можуть викликати невеликі хвилі цунамі.

Підводний вулкан викинув стовп попелу / фото @dailypostdan
Перел від вулкана розлетівся на сотню кілометрів / фото @dailypostdan

Виверження вулкана на Гаваях

Нагадаємо, в кінці листопада минулого року на Гаваях почав вивергатися найбільший в світі діючий вулкан. Це виверження відбулося вперше з 1984 року.

В якості запобіжного заходу на острові відкрили два притулки, проте лава поки не загрожує населеним пунктам.

Вас також можуть зацікавити новини: