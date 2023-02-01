На підводному вулкані Східний Епі почали відбуватися вибухи, в результаті чого вулканічний попіл розкидало над поверхнею води на сотню кілометрів.

У Вануату почав вивергатися підводний вулкан. Вулкан викинув у небо стовпи попелу. Про це повідомляє RNZ.

Як повідомляється, підводний вулкан Східний Епі тремтить і вивергає пар з раннього ранку середи, 1 лютого.

З плином часу активність вулкана зросла до вибухів, які розкидали попіл приблизно на 100 кілометрів навколо підводного кратера.

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За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи грунтових вод можуть викликати невеликі хвилі цунамі.

Нагадаємо, в кінці листопада минулого року на Гаваях почав вивергатися найбільший в світі діючий вулкан. Це виверження відбулося вперше з 1984 року.

В якості запобіжного заходу на острові відкрили два притулки, проте лава поки не загрожує населеним пунктам.

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