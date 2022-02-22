Фонтани лави і хмара вулканічного попелу досягли висоти близько 10 кілометрів над рівнем моря.

На Сицилії в Італії сталося сильне виверження вулкана Етна. Через виверження колірний код для авіації був підвищений до червоного.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, виверження почалося на вулкані Етна 21 лютого. Це другий пароксизм (різке посилення діяльності внутрішніх сил Землі - УНІАН) на Етні в 2022 році.

За даними видання, вулкан викинув хмару попелу, потім його активність збільшилася. Фонтани лави і хмара вулканічного попелу досягли висоти близько 10 кілометрів над рівнем моря.

Вулкан Етна-що про нього відомо?

Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія.

Це найвищий активний вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році. Зараз його висота приблизно 3329 метрів, а його вік налічує понад 350000 років.

Вулкан Етна може кілька разів на рік спалахувати, вивергаючи лаву і попіл високо над островом Сицилія. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

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