Його виверження в 232 році нашої ери призвело до катастрофи на Землі.

Вчені з Нової Зеландії встановили, що місцевий супервулкан кальдерного типу Таупо знову проявляє активність. Дослідники з 1979 року пильно відстежують рівень води в однойменному озері, яке розташоване в кальдері Таупо.

Про це повідомляє The Guardian.

Як відомо, вулкан проявляв активність 25 разів протягом останніх 12 тисяч років. Його виверження у 232 році нашої ери призвело до катастрофічних наслідків для Землі. Таупо вважається одним з найнебезпечніших супервулканів у світі.

Вчені розмістили стаціонарні дослідницькі станції на пляжах, скелях, причалах та інших місцях навколо озера. Дані підтверджують рух магми в жерлі вулкана.

Аналізуючи рівень води в озері Таупо, вчені можуть прогнозувати землетруси і попереджати місцевих жителів про небезпеку заздалегідь.

"В озері, недалеко від рифів Хороматанги, вулкан викликав підйом на 160 мм, тоді як на північ від озера тектонічні розломи викликали опускання на 140 мм", - розповів науковий співробітник з геодинаміки вулканів в університеті Вікторії доктор Фінніган Іллслі-Кемп.

За його словами, активність вулкана Таупо буде рости в міру наближення до наступного виверження. Водночас поки немає ознак того, що це відбудеться найближчим часом.

"Вулкани природним чином переміщаються уві сні. Землетруси і руху грунту - це нормально, особливо для таких великих вулканів. Але це не означає, що він прокидається і ось-ось вибухне", - пояснили автори дослідження.

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