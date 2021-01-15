Морози наближаються: рятувальники попередили про сильне зниження температури
Вночі температура до 21° морозу.
Сьогодні та завтра, 15-16 січня, в Україні очікується значне зниження температури.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"Вночі температура впаде до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу", - йдеться у повідомленні.
По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.
17-18 січня холодна погода утримається.
По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.
Потужний снігопад в Україні
Сьогодні, 15 січня, невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Тут випало від 5 до 10 см снігу.
Температура повітря на всій території коливається від -10° до -2°, на Одещині -12...+2°.
На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10...-4°. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській - покриття засніжене.
Зазначається, що в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.
- Вінниця-6°... -11°
- Дніпро-3°... -17°
- Донецьк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запоріжжя-2°... -15°
- Івано-Франківськ-5°... -11°
- Київ-8°... -18°
- Кропивницький-3°... -16°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк-7°... -18°
- Львів-6°... -17°
- Миколаїв-3°... -15°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми-4°... -20°
- Тернопіль-7°... -14°
- Харків-2°... -16°
- Херсон+1°... -10°
- Хмельницький-8°... -15°
- Черкаси-2°... -10°
- Чернігів-10°... -19°
- Чернівці-3°... -8°