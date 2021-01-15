Морози наближаються: рятувальники попередили про сильне зниження температури

Вночі температура до 21° морозу.

Сьогодні в Україні вдарить мороз / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні та завтра, 15-16 січня, в Україні очікується значне зниження температури.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"Вночі температура впаде до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу", - йдеться у повідомленні.

По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.

17-18 січня холодна погода утримається.

По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.

Потужний снігопад в Україні

Сьогодні, 15 січня, невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Тут випало від 5 до 10 см снігу.

Температура повітря на всій території коливається від -10° до -2°, на Одещині -12...+2°.

На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10...-4°. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській - покриття засніжене.

Зазначається, що в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.