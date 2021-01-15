В Україні випало до 35 сантиметрів снігу

На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу.

Україну засипало снігом / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 15 січня, невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Тут випало від 5 до 10 см снігу.

Про це повідомляє "Укравтодор".

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Температура повітря на всій території коливається від -10° до -2°, на Одещині -12...+2°.

На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10...-4°. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській - покриття засніжене.

Зазначається, що в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Прогноз погоди на 15 січня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікуються сильні снігопади і мороз. Температура вночі впаде до -21°. Опадів не очікується тільки на півдні, в Києві, Івано-Франківську та Чернівцях.

У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -17°, вдень -10°.