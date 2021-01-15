В Україні випало до 35 сантиметрів снігу
На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу.
Сьогодні, 15 січня, невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Тут випало від 5 до 10 см снігу.
Про це повідомляє "Укравтодор".
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Температура повітря на всій території коливається від -10° до -2°, на Одещині -12...+2°.
На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10...-4°. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській - покриття засніжене.
Зазначається, що в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.
Прогноз погоди на 15 січня: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікуються сильні снігопади і мороз. Температура вночі впаде до -21°. Опадів не очікується тільки на півдні, в Києві, Івано-Франківську та Чернівцях.
У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -17°, вдень -10°.
- Вінниця-6°... -11°
- Дніпро-3°... -17°
- Донецьк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запоріжжя-2°... -15°
- Івано-Франківськ-5°... -11°
- Київ-8°... -18°
- Кропивницький-3°... -16°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк-7°... -18°
- Львів-6°... -17°
- Миколаїв-3°... -15°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми-4°... -20°
- Тернопіль-7°... -14°
- Харків-2°... -16°
- Херсон+1°... -10°
- Хмельницький-8°... -15°
- Черкаси-2°... -10°
- Чернігів-10°... -19°
- Чернівці-3°... -8°