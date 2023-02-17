Епіцентр нового землетрусу знаходився в Середземному морі.

В четвер, 16 лютого, на південному сході Туреччини стався ще один землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 5,1 зафіксували у провінції Хатай.

Як повідомляє Anadolu, епіцентр нового землетрусу знаходився в Середземному морі на глибині 9,26 км і на відстані 6 км від міста Арсуз. Губернатор турецького регіону Рахмі Доган зазначив, що поки що влада не отримувала інформацію про жертви чи руйнування внаслідок нового землетрусу.

"Наші сили продовжують слідкувати за ситуацією", – наголосив чиновник.

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Землетрус у Туреччині: останні новини

Вранці 6 лютого південний схід Туреччини та прикордонні райони Сирії сколихнули два потужних землетруси магнітудою більше 7. Після цього було зафіксовано десятки афтершоків та низку потужних поштовхів. Кількість жертв землетрусів перевищила 41 тисячу.

16 лютого у турецькій провінції Кахраманмараш, яка сильно постраждала від землетрусу, на 248-ту годину після стихії вдалося врятувати з-під завалів дівчину. Її звуть Алейна Олмез і їй 17 років.

Прямі збитки від землетрусу в Туреччині, який спровокував масові руйнування будівель, становлять 2,5% ВВП або 25 мільярдів доларів.

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