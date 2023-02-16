В даний час вона доставлена в одну з лікарень Анкари.

У турецькій провінції Кахраманмараш, яка сильно постраждала від землетрусу, на 248-ту годину після стихії вдалося врятувати з-під завалів дівчину.

Її звуть Алейна Олмез і їй 17 років. Після того, як її дістали з-під уламків і надали першу медичну допомогу, відвезли в лікарню, повідомляє Анадолу. За словами рятувальників, вони дісталися до дівчини після довгої і напруженої роботи.

"Ми підтримували зв'язок з дівчиною. Тримали її за руку, потім вже звільнили її. Вона в порядку, може розмовляти", - поділився один з рятувальників.

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Родичі Алейни подякували рятувальникам за диво. "Наша дівчинка зараз з нами", - сказали вони.

Лікар Дільбер, яка проводила перший огляд дівчини, сказала, що Алейна була в дуже хорошому стані, і вона здивувала лікарів. "Вона була в свідомості, коли її привезли до нас. Вона розмовляла з нами. Після томографії ми побачили, що її стан був дуже хорошим. В її свідомості не було коми", - розповіла вона.

Турецькі ЗМІ вже назвали порятунок Алейни справжнім дивом. Вони додали, що на вертольоті вона доставлена в лікарню Анкари.

В останні декілька днів рятувальники все менше повідомляють про екстраординарні історії порятунку людей. Справа в тому, що за даними еспекртів, лише 6% жертв землетрусів, яких не вдалося врятувати в перші п'ять днів, виживають, тоді як через 24 години після землетрусів можна врятувати 74%. А холодна погода вночі серйозно зменшує очікувану тривалість виживання.

Землетрус у Туреччині

6 лютого в південно-східному регіоні Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

В даний час відомо, що число жертв в Туреччині перевищило 36,1 тис.

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