JPMorgan очікує, що центральний банк Туреччини знизить процентні ставки на 100 базисних пунктів.

Прямі збитки від землетрусу в Туреччині, який спровокував масові руйнування будівель, становлять 2,5% ВВП або 25 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналіз JPMorgan.

Як йдеться в матеріалі, JPMorgan очікує, що центральний банк Туреччини знизить процентні ставки на 100 базисних пунктів на своєму засіданні наступного тижня до 8%.

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"Ми не виключаємо нових знижень ставки напередодні виборів, спочатку запланованих на 18 червня. Проте, ми вважаємо, що політична ставка зараз менш актуальна, оскільки трансмісійний механізм монетарної політики в Туреччині порушений", - зазначив економіст Фатіх Акчелік.

Землетрус у Туреччині

6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії відбувся потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідували безліч афтершоків і ще кілька землетрусів.

Відтоді не припиняються рятувальні роботи, проте їх ускладнює холодна погода.

На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.

Станом на 10 лютого 2023 року рейтингове агентство Fitch Raitings заявило про те, що збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними.

Станом на 13 лютого 2023 року збитки Туреччини від землетрусів перевищили $84 мільярди.

Станом на 15 лютого 2023 року землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 41 тисячи осіб. Під завалами досі перебувають люди. Рятувальні операції тривають.

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