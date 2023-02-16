Прямі збитки від землетрусу в Туреччині, який спровокував масові руйнування будівель, становлять 2,5% ВВП або 25 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналіз JPMorgan.
Як йдеться в матеріалі, JPMorgan очікує, що центральний банк Туреччини знизить процентні ставки на 100 базисних пунктів на своєму засіданні наступного тижня до 8%.
"Ми не виключаємо нових знижень ставки напередодні виборів, спочатку запланованих на 18 червня. Проте, ми вважаємо, що політична ставка зараз менш актуальна, оскільки трансмісійний механізм монетарної політики в Туреччині порушений", - зазначив економіст Фатіх Акчелік.
Землетрус у Туреччині
6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії відбувся потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідували безліч афтершоків і ще кілька землетрусів.
Відтоді не припиняються рятувальні роботи, проте їх ускладнює холодна погода.
На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.
Станом на 10 лютого 2023 року рейтингове агентство Fitch Raitings заявило про те, що збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними.
Станом на 13 лютого 2023 року збитки Туреччини від землетрусів перевищили $84 мільярди.
Станом на 15 лютого 2023 року землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 41 тисячи осіб. Під завалами досі перебувають люди. Рятувальні операції тривають.