Італійський Національний інститут геофізики і вулканології назвав вулканічну активність Етни "нормальною".

1 грудня на італійському острові Сицилія сталося виверження вулкану Етна. З південно-східного кратера сицилійського вулкана, найвищого і найактивнішого в Європі, вивергся фонтан лави та високий шлейф диму, повідомило ANSA. Виверження було видно з Таорміни та Катанії.

В свою чергу італійський Національний інститут геофізики і вулканології (INGV) назвав вулканічну активність Етни "нормальною".

— Etna Walk (@etnawalk) December 2, 2023

Вулкан Етна - що про нього відомо

Вулкан Етна є одним з найактивніших вулканів і протягом останнього десятиліття перебував в майже постійному стані активності. Виверження можуть траплятися кілька разів на рік і навіть на місяць. За даними вчених, нинішній період вивержень почався у 2013 році.

У 2021 році Етна за шість місяців викинула стільки вулканічного матеріалу, що її висота зросла майже на 30 метрів. У поточному ж році вже було кілька вивержень.

Більшу частину часу вибухи Етни класифікуються як вулканічна активність низького рівня. Сюди входять шлейфи попелу, фонтани лави і стромболіанські вибухи — легкі викиди магми, які, тим не менш, ефектні для спостереження.

Етна вважається безпечним вулканом: більшість вивержень не становлять небезпеки для тих, хто відвідує або живе в цьому районі.

Найчастіше найбільшим незручністю є попіл, яким під час вивержень покриваються довколишні міста і села. Через попіл також іноді закривають аеропорт в Катанії.

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