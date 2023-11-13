Етна є одним з найактивніших вулканів у світі.

В Італії на острові Сицилія почав вивергатися знаменитий вулкан Етна - один з найактивніших вулканів у світі. Згідно з оцінками експертів, висота еруптивної колони склала близько 4,5 кілометрів над рівнем моря.

Як повідомляє Euronews, в результаті виверження вулканічний попіл випав в декількох містах на узбережжі Іонічного моря.

За останніми даними, зараз вулкан затих, а його активність повернулася до норми. Незважаючи на фонтан лави і клуби диму закривати довколишні аеропорти не стали.

Вулкан Етна - що про нього відомо

Вулкан Етна є одним з найактивніших вулканів і протягом останнього десятиліття перебувала в майже постійному стані активності.

Виверження можуть траплятися кілька разів на рік і навіть на місяць. За даними вчених, нинішній період вивержень почався у 2013 році.

У 2021 році Етна за шість місяців викинула стільки вулканічного матеріалу, що її висота зросла майже на 30 метрів. У поточному ж році вже було кілька вивержень.

Більшу частину часу вибухи Етни класифікуються як вулканічна активність низького рівня. Сюди входять шлейфи попелу, фонтани лави і стромболіанські вибухи — легкі викиди магми, які, тим не менш, ефектні для спостереження.

Етна вважається безпечним вулканом: більшість вивержень не становлять небезпеки для тих, хто відвідує або живе в цьому районі.

Найчастіше найбільшим незручністю є попіл, яким під час вивержень покриваються довколишні міста і села. Через попіл також іноді закривають аеропорт в Катанії.

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