Досі залишається невідомою доля 329 осіб.

Число загиблих під час землетруси на Гаїті збільшилася до 2248 осіб.

Про це повідомляє Dominican Today.

Згідно з офіційним бюлетенем, опублікованим в понеділок службою цивільного захисту, кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті, який стався 14 серпня, збільшилася до 2248 осіб, ще 329 осіб зникли безвісти й 12763 людини отримали поранення.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 7,2, зареєстрований на південному заході країни, зруйнував 53815 будинків, заподіяв шкоду ще 83770 будинкам.

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Місія з пошуку тих, хто вижив офіційно завершилася минулої п'ятниці.

Згідно зі статистикою служби цивільного захисту, землетрус руйнівно вплинув на весь південний півострів, де були пошкоджені дороги, чотири порти й 62 медичних центри.

Також у регіоні пошкоджено 566 шкіл, а 171 - зруйновано повністю, що становить 16% шкіл у регіоні.

Через руйнування шкіл уряд Гаїті вирішив відкласти початок навчального року на п'ятнадцять днів в Південному регіоні, де заняття почнуться 4 жовтня, а в іншій частині країни - 21 вересня.

Землетрус на Гаїті: що відомо

Землетрус магнітудою 7,2 стався на заході Гаїті у суботу, 14 серпня, поваливши й пошкодивши будівлі, зокрема, церкви та готелі.

Епіцентр землетрусу зафіксували приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчули в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс, розташованій приблизно за 125 км, і в сусідніх країнах.

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан.

Після землетрусу країну накрили сильний вітер і проливний дощ через тропічний шторм. Опади призвели до повеней, що ще більше ускладнило відновлювальні роботи.

Після землетрусу люди вийшли на протести, вимагаючи їжу і ліки.

Автор: Катерина Лиманська