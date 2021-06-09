Було зафіксовано поштовхи магнітудою близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

На Івано-Франківщині зафіксували другий землетрус за останній тиждень.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як повідомляється, підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району 8 червня о 16:32.

Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

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"Без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - додали у відомстві.

Землетрус на Івано-Франківщині

Як повідомляв Погода УНІАН, 4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 помітили в селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу - улюбленець туристів Манявський водоспад.

"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району", - повідомили тоді рятувальники.

Землетрус у Хорватії

Вчора, 8 червня, потужний землетрус стався у Хорватії магнітудою 4,8. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині десяти кілометрів.

"У нас було багато дзвінків, люди налякані, зараз близько сімдесяти дзвінків. Повідомлень про пошкодження немає, за винятком того, що шматок скелі впав на огорожу і розбив машину", - розповіли в екстреній службі.

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Автор: Катерина Лиманська