Уряд ухвалив рішення відключати світло у 12 з 24 провінцій.

Уряд Еквадору оголосив про призупинення подачі електроенергії на дев'ять годин у 12 з 24 провінцій. Одночасно з цим у 19 районах оголошено червоний рівень тривоги через посуху, яка знизила рівень води на гідроелектростанціях.

Як пише Reuters, нові обмеження запроваджено на додаток до планів уряду про восьмигодинні нічні вимкнення електроенергії по всій країні з понеділка до четверга.

Як повідомляється, Еквадор охоплений найсильнішою посухою в країні за 61 рік. Енергетична криза посилюється недостатнім обслуговуванням наявних гребель.

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Міністр довкілля Еквадору заявила, що 19 провінцій у країні відчувають нестачу води, страждають від пожеж і проблем із продовольством.

Посуха загрожує врожаю по всьому світу

Раніше стало відомо, що посуха в Україні вже загрожує врожаю пшениці 2025 року. За даними Bloomberg, дощі цього тижня мають трохи підвищити вологість ґрунту для чорноморської пшениці, але для значного поліпшення ситуації необхідна набагато більша кількість опадів.

Водночас рекордна посуха в Бразилії може спричинити стрибок цін на каву по всьому світу. Ціни на цей популярний напій уже почали зростати. За останніми даними, посуха, мороз і пожежі пошкодили п'яту частину посівних площ виробників кави арабіка в Бразилії.

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