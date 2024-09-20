Потенційний дефіцит пропозиції почав сприяти зростанню світових цін на каву.

Бразилія, як найбільший у світі виробник кави, стикається з найсильнішою посухою за останні сім десятиліть. Через що чашка кави може стати ще дорожчою. Про це повідомляє The Independent.

Згідно з доповіддю, опублікованою в понеділок Центром перспективних досліджень з прикладної економіки при Школі агробізнесу Університету Сан-Паулу, сезон збору врожаю в Бразилії, який закінчується в цьому місяці, практично не змінився в порівнянні з минулим роком, а експорт зріс, але посуха вже ускладнює початок сезону 2025/2026.

У той же час В'єтнам, другий за величиною виробник кави в світі, переживає спеку і посуху, які впливають на врожай. Потенційний дефіцит пропозиції в обох країнах почав сприяти зростанню світових цін на каву, йдеться у звіті.

Відео дня

Ринок уважно стежить за тим, як бразильські кавові рослини переносять ці несприятливі кліматичні умови, які можуть призвести до того, що рослини перестануть цвісти та не перетворяться на плоди або дадуть зерна нижчої якості, каже Феліпе Серігаті, який координує магістерську програму з агробізнесу у Фонді Гетуліо Варгаса, університеті в Сан-Паулу.

"Це може призвести до зменшення врожаю кави. Оскільки ринок має тенденцію передбачати такі рухи, ми вже бачили, що ціни на каву арабіку в Нью-Йорку та робусту в Європі торгуються на більш високих рівнях", - повідомив Серігаті.

Ціни на каву ще не досягли рекордних максимумів, які світ бачив наприкінці 1970-х років, після того, як сильний мороз знищив 70% кавових плантацій у Бразилії. Але в останні роки вони стрімко зростають.

У серпні зведена індикативна ціна Міжнародної організації кави (International Coffee Organization's Composite Indicator Price), яка об'єднує ціни на кілька видів зелених кавових зерен, становила в середньому 2,38 дол. (біля 98 грн – УНІАН) за фунт, що майже на 55% більше, ніж за той самий місяць минулого року.

Частково ціни зростають через підвищення попиту, особливо в Азії. Але погодні умови також сприяють зростанню цін. Засуха, мороз і пожежі пошкодили п'яту частину посівних площ виробників кави арабіка в Бразилії, повідомив старший економіст з питань харчових продуктів і напоїв у банку CoBank Біллі Робертс, що базується в Колорадо.

"Не схоже, що ситуація покращиться в найближчій перспективі. Їм потрібні постійні опади, щоб відновитися", - зазначив Робертс.

Ціни на каву – що відомо

У серпні повідомлялося, що до пандемії в Італії чашка кави коштувала 1 євро, зараз вона зросла до 1,20 євро. Тенденція до подорожчання кави фіксується в багатьох країнах і на це є низка причин. l

17 вересня стало відомо, що постійні перебої з поставками призвели до зростання цін на зерна арабіки до найвищого рівня за останні 13 років. Так, ціни зросли приблизно на 40% цього року в міру наближення сезону 2025/26.

Вас також можуть зацікавити новини: