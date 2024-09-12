Ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктах енергетики, а також направив "шахеди" на будинки, школи та лікарні.

Російські окупанти цієї ночі атакували Конотоп Сумської області. Наразі у місті ситуація зі світлом просто критична - енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

"Енергетики в цю мить роблять все більше навіть чим можливо щоби дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно - ніхто не візьметься зпрогнозувати", - зазначив у Telegram мер міста Артем Семеніхін.

За його словами, ворог пошкодив велику кількість навчальних закладів і точна ця кількість поки невідомо. Вибито дуже багато вікон та дверей. Дитячі садочки працюватимуть відзавтра в режимі чергових груп.

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Крім того, росіяни пошкодили й лікарні. Там вибито вікна у великій кількості корпусів, однак медичне обладнання серйозної шкоди немає і лікарі працюють. Воду містянам подаватимуть погодинно.

"Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі якраз їхав рятувати людей", - додав мер.

У Сумській ОВА зазначили, що загальна кількість постраждалих вже досягла 13 осіб. Вони мають травми різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.

"Ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктам енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади. Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини", - розповіли в адміністрації.

Обстріли Сумщини

Як відомо, прикордонна область зазнає систематичних російських обстрілів з самого початку повномасштабної війни.

Минулого місяця на Сумщині військовим командуванням запроваджено тимчасові обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній з Росією 20-кілометровій зоні.

3 вересня армія РФ вдарила по університету в Сумах.

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