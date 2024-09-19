Зазначається, що в українських фермерів ще є кілька тижнів, щоб спробувати врятувати ситуцію.

Посуха в Україні ставить під загрозу посіви пшениці під урожай наступного року - ще один головний біль для фермерів, які постраждали від погодних негараздів і війни.

Видання Bloomberg пише, що попри те, що у фермерів ще багато часу, щоб поліпшити умови та надолужити згаяне, проблеми можуть скоротити строки посіву озимих культур, які становлять більшу частину річного виробництва.

Хоча ціни на пшеницю перебувають значно нижче піку, встановленого після вторгнення Москви в Україну, останніми тижнями вони зросли частково через проблеми з поставками через Чорне море. Обсяг виробництва пшениці в Україні приблизно на третину нижчий від довоєнного рівня, оскільки внаслідок вторгнення вона втратила свої землі.

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Крім того, посівні площі в Україні скоротилися приблизно вдвічі порівняно з минулим роком. Через спеку та посуху деякі поля виявилися занадто сухими, зокрема для таких культур, як ріпак. За даними Міністерства сільського господарства США, температура на 7℃ вища за норму в Україні в другий тиждень вересня "посилила посуху" для посівів озимих культур.

Погодні проблеми посилюють складну ситуацію для фермерів. Регіони, які зараз окуповані Москвою, були великими виробниками сільськогосподарської продукції, в той час як фермери в інших регіонах України працювали, незважаючи на землю, забруднену мінами і боєприпасами, які не розірвалися, і брак робочої сили через мобілізацію.

За словами синоптика, дощі цього тижня мають трохи підвищити вологість ґрунту для чорноморської пшениці, але для значного поліпшення ситуації необхідна набагато більша кількість опадів, щоб послабити побоювання з приводу посухи. Проте, у фермерів є час до жовтня або листопада, щоб надолужити згаяне, якщо погода покращиться.

Росія торгує краденим українським зерном - останні новини

Розслідувачі NDR повідомляли, що до кінця 2022 року окупанти могли вивезти 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України.

Пізніше WSJ повідомило, що Росія та її партнери продали майже на 1 мільярд доларів вкраденого на тимчасово окупованих територіях України зерна. З 2022 року РФ безпосередньо відправила щонайменше 4 мільйони тонн зерна та іншої продукції з окупованої частини України на міжнародні ринки.

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