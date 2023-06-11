Через розмиті дороги відсутній проїзд до 16 населених пунктів, подекуди знадобилася евакуація людей.

Два райони Львівщини постраждали від потужних злив, внаслідок яких розмито дороги, зруйновано 5 мостів, відсутній проїзд до 16 населених пунктів. Про це повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його інофрмацією, внаслідок дощів, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали Дрогобицький і Стрийський райони області.

Зокрема у Дрогобицькому районі, внаслідок розтікання річки Східничанка у Східниці по всій протяжності річки розмито береги. Рівень води піднявся на 1,5 м. Затоплені 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.

"З 16 домогосподарств відкачували воду. Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання", - зазначив Козицький.

За його інформацією, у цьому районі через пошкодження одного моста в с. Новий Кропивник та двох мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.

У Стрийському районі у населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений, уточнив Козицький.

Він повідомив, що з заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.

"Станом на цю годину опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають", - розповів про ситуацію голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДСНС інформувало, що від негоди постраждав відомий курорт Прикарпаття Східниця. Зазначалось, що з підтоплених територій рятувальники врятували там 45 осіб, з них 8 дітей. До робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха від ДСНС залучалено 91 особу та 18 одиниць спецтехніки, у тому числі 10 плавзасобів.

Наразі рятувальна опреація триває також на Херсонщині та Миколаївщині, які підтоплені внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Підтопленими У Херсонській області залишаються на сьогодні 32 населених пункти (3 821 будинки) на правому березі р. Дніпро та 14 населених пунктів (перебувають на тимчасово окупованій території).

У Миколаївській області станом на вчора підтоплено 31 населений пункт.

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