"Таємна сім'я" пропагандиста живе по сусідству з сім'єю російського генерала Сергія Суровікіна.

Розслідувачі з "Фонду Навального" з'ясували, що у російського пропагандиста крім відомих трьох дружин і восьми дітей Володимира Соловйова є ще одна, таємна сім'я. Його "таємна дружина" володіє елітною нерухомістю.

Як йдетьяс в матеріалі команди Навального, 42-річну російську баскетболістку Світлану Абросимову пов'язують з "рупором Кремля" довгі стосунки.

З витоків з баз даних стало відомо, що в 2016 і 2017 році Абросимова і Соловйов одночасно перебували на території США.

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У тому ж 2017 році Абросимова народила двох дочок, як передбачається – від Соловйова. Двійнята – Марія і Маргарита – по батькові "Володимирівни".

Також з'ясували, що "кохана Соловйова" володіє вартісною нерухомістю. При цьому в реєстрі нерухомості вона як власник не вказана – інформація про власника цих об'єктів "засекречена", замість імені вказується "Російська Федерація".

Йдеться про віллу в Сочі, яка знаходиться в котеджному селищі на вулиці Цимлянській. Вартість об'єкта оцінюють в 500 млн рублів. По сусідству – сім'я губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, дружина екс-командувача Об'єднаним угрупуванням військ Сергія Суровікіна Анна і син секретаря Ради Безпеки Миколи Патрушева Андрій.

Крім того. Абросимовій належить квартира в Москві площею 144 квадратних метра (район Хорошево-Мневники).

Джерела розслідувачів в оточенні Соловйова підтвердили чутки про роман з Абросимовою, що з'явилися раніше, а також те, що у телеведучого, з 2001 року одруженого на дочці сатирика Віктора Коклюшкіна Ельзі Сепп, є друга, "секретна сім'я". Вони також підтвердили його часті візити у Сочі разом із дочками.

Сім'я пропагандиста Соловйова - що повідомлялося

Рупор російської пропаганди Володимир Соловйов до 59-ти років тричі офіційно одружувався і є батьком щонайменше 8 дітей, молодший з яких, Іван, народився в 2012 році.

Напередодні в ЗМІ спливла інформація про одного з його синів. Виявилося, що 21-річний Данило Соловйов живе в Лондоні і працює моделлю, позуючи в яскравих образах з жіночому одязі, з манікюром і макіяжем. Він привернув увагу тим, наскільки його погляди різняться з поглядами його батька, затятого супротивника ЛГБТ, що вимагає відправляти російських строковиків на війну.

Після того, як багато ЗМІ розповіли про життя його сина, Соловйов почав публічно виправдовуватися і доводити, що його син навчається в Москві і він "глибоко побожний хлопець".

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