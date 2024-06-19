Температура в тіні Мекки сягає +51,8.

Сотні паломників загинули під час щорічного мусульманського паломництва до Мекки через палючу спеку, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, щонайменше 550 осіб загинули під час хаджу. 323 з них були єгиптянами. Більшість людей загинули через хвороби, пов'язані зі спекою.

Зазначається, що тисняви, пожежі в наметах та інші нещасні випадки стали причиною загибелі сотень людей під час хаджу до Саудівської Аравії за останні 30 років.

Відео дня

Цього року паломництво розпочалося в п'ятницю, а вже в понеділок температура піднялася до +51,8 градусів у тіні Великої мечеті в Мецці.

Також під час хаджу загинули 35 громадян Тунісу і щонайменше 6 громадян Йорданії також загинули від теплового удару. Серед загиблих також є громадяни Ірану, Сенегалу та Індонезії.

Довідка УНІАН. Хадж - це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для релігійних обрядів.

Хадж, одне з найбільших масових зібрань у світі, є обов'язком, який випадає раз у житті для працездатних мусульман.

За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується участь понад 1,8 мільйона паломників.

Спека у Світі - останні новини

США та Європу охопила сильна спека. Так, у Греції температура настільки висока, що влада ухвалила рішення закрити популярні туристичні пам'ятки, оскільки люди просто непритомніли в чергах.

Вчені також кажуть, що цього року спортсмени ризикують життям під час Олімпійських ігор через екстремальну спеку, яка викликана глобальним потеплінням.

Вас також можуть зацікавити новини: