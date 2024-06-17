Температура в країні настільки висока, що популярні туристичні об'єкти закривають - люди непритомніють у чергах.

Температура в Греції зашкалює. Країну охопила найраніша хвиля спеки в історії. У країні настільки спекотно, що гинуть люди. Про це повідомляє Іndependent.

Усім, хто їде в країну, оголосили термінове попередження, оскільки вже четверо відпочивальників загинули і ще більше людей зникли безвісти через рекордні температури.

Улюблене місце відпочинку для більшої частини Європи - Греція - потерпає від найбільш ранньої спеки за всю історію спостережень. Хвилею тепла вважається температура, що перевищує +38°C протягом щонайменше трьох днів.

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Туристичні об'єкти в задушливих Афінах і за їх межами були змушені закритися. Акрополь також зачинив свої двері для відвідувачів після повідомлень про людей, які непритомніють у черзі. Влада Греції оголосила тривогу про спеку третього рівня, місцевим жителям надсилають на телефони попередження, що закликають працювати з дому й уникати напружених занять на свіжому повітрі.

У країні спостерігається найбільш рання хвиля тепла. "У 20-му столітті у нас ніколи не було хвилі тепла до 19 червня. У XXI столітті їх було кілька, але жодного до 15 червня", - кажуть місцеві метеорологи.

На північно-західному узбережжі Криту зафіксовано найвищу температуру: стовпчик термометра сягнув +44,5°C.

Спека, пов'язана з більш раннім, ніж зазвичай, сезоном, призвела до загибелі кількох туристів ще до початку високого сезону. Так, мертвим був знайдений відомий у Греції телевізійний лікар Майкл Мослі. Чоловік знепритомнів і загинув під час прогулянки.

Також 5 червня на Криті було знайдено мертвим 67-річного голландського туриста. Чоловік знепритомнів під час переходу через ущелину Мілон у Ретімно. Того ж дня 70-річний французький турист знепритомнів і помер під час прогулянки пляжем на Криті. Четверта смерть туриста була зареєстрована в четвер, 13 червня, знову на Криті. 80-річний чоловік вийшов із готелю, а потім його тепло знайшли біля місця археологічних розкопок.

Як повідомляється, наразі пошукові групи в Греції шукають ще трьох зниклих безвісти туристів.

Спека в Європі - останні дані

Пекельна спека вже зриває туристам відпочинок у Європі. Крім Греції страждає також і Кіпр, де через спеку спалахнули лісові пожежі.

Нагадаємо, очікується, що температури 2024 року по всій Європі будуть на рівні літа 2022 року - найспекотнішого, коли-небудь зареєстрованого на континенті.

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