Підземні поштовхи зафіксували недалеко від Стамбула.

Сьогодні вдень, 23 квітня, у Туреччині стався сильний землетрус. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, підземні поштовхи магнітудою 6,2 зафіксували недалеко від Стамбула. Це один із найсильніших землетрусів, що сталися в місті з населенням 16 мільйонів осіб за останні роки.

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Наразі повідомлень про руйнування не надходило, але люди евакуювалися з будівель.

Місцевий телеканал повідомляє, що одна людина постраждала внаслідок падіння з балкона. рятувальники тим часом попереджають людей не входити до пошкоджених будівель.

Смертоносний землетрус у Туреччині 2023 року - що відомо

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став одним із найсмертоносніших в історії країни.

Підземні поштовхи відчувалися на великій території, включно із сусідніми Сирійськими провінціями.

Через кілька годин після першого землетрусу стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,5, який посилив наслідки катастрофи.

Підземні поштовхи спричинили обвалення тисяч будівель, зокрема житлових будинків, шкіл, лікарень та історичних пам'яток. За офіційними даними, кількість загиблих у Туреччині перевищила 50 тисяч осіб, десятки тисяч дістали поранення.

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