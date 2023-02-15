У Туреччині та Сирії досі тривають розбори завалів в результаті потужних землетрусів 6 лютого. Наразі відомо про понад 41 тисячу загиблих. Про це повідомляє Aljazeera.
Влада Туреччини каже, що в країні загинули 35418 осіб. Сирійський уряд і ООН заявляють про загибель понад 5800 осіб у Сирії.
ВООЗ описала землетруси в Туреччині як найгірше стихійне лихо за століття.
Живих досі знаходять
У Туреччині досі знаходять людей, що вижили під уламками. Тільки за вівторок, 14 лютого, врятували 9 осіб.
Серед врятованих виявилися два брати 17 і 21 років. Їх терміново госпіталізували.
Землетрус у Туреччині і Сирії: що відомо
Сильний землетрус магнітудою 7,8 сколихнув Туреччину і Сирію 6 лютого. Потім послідував ще один сильний землетрус і тисячі афтершоків.
За даними вчених, енергія від цих двох землетрусів порівнянна з енергією 500 атомних бомб.
Американські сейсмологи заявили, що за всю історію спостережень таких параметрів землетрусів ще не було зафіксовано.