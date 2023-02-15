Розбори завалів тривають.

У Туреччині та Сирії досі тривають розбори завалів в результаті потужних землетрусів 6 лютого. Наразі відомо про понад 41 тисячу загиблих. Про це повідомляє Aljazeera.

Влада Туреччини каже, що в країні загинули 35418 осіб. Сирійський уряд і ООН заявляють про загибель понад 5800 осіб у Сирії.

ВООЗ описала землетруси в Туреччині як найгірше стихійне лихо за століття.

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Живих досі знаходять

У Туреччині досі знаходять людей, що вижили під уламками. Тільки за вівторок, 14 лютого, врятували 9 осіб.

Серед врятованих виявилися два брати 17 і 21 років. Їх терміново госпіталізували.

Землетрус у Туреччині і Сирії: що відомо

Сильний землетрус магнітудою 7,8 сколихнув Туреччину і Сирію 6 лютого. Потім послідував ще один сильний землетрус і тисячі афтершоків.

За даними вчених, енергія від цих двох землетрусів порівнянна з енергією 500 атомних бомб.

Американські сейсмологи заявили, що за всю історію спостережень таких параметрів землетрусів ще не було зафіксовано.

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