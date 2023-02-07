Сьогодні в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,4.

Сьогодні вранці Туреччину, яка постраждала в результаті сильного землетрусу 6 лютого, сколихнули нові підземні поштовхи.

Як повідомляє Головний центр спеціального контролю, новий землетрус стався о 09:11 за київським часом. Магнітуда землетрусу склала 5,4 за шкалою Ріхтера. "За класифікацією землетрус відноситься до сильних", - зазначили фахівці.

Потужний землетрус у Туреччині 6 лютого: що відомо

Вночі 6 лютого в прикордонних районах Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Поштовхи були такої сили, що відчувалися також в Єгипті, Лівані та Іраку. Згодом послідували афтершоки, а вдень стався ще один сильний землетрус.

Відео дня

На даний момент число загиблих під час землетрусу в Туреччині і Сирії наближається до 5 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: