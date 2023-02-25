Лише в Туреччині внаслідок землетрусів загинули понад 44 тисячі осіб.

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії, які сталися 6 лютого 2023 року, знову зросла. Число загиблих перевищило 50 тисяч.

"Згідно з останніми даними обох країн, кількість загиблих у результаті землетрусів, які сталися у Туреччині та Сирії на початку цього місяця, перевищила 50 тис. осіб", – повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що за даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій країни (AFAD), лише в Туреччині внаслідок землетрусів загинули 44 тис. 218 осіб.

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У в Сирії внаслідок стихійного лиха загинули 5 тис. 914 осіб.

Землетруси в Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини та у прикордонних районах Сирії сталися два землетруси магнітудою понад 7. Потім були десятки афтершоків.

7 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Вже на наступний день ДСНС направила до Туреччини на ліквідацію наслідків землетрусу 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

Після потужних землетрусів у Туреччині час від часу фіксують нові підземні поштовхи різної сили. 25 лютого там стався новий землетрус магнітудою понад 5.

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