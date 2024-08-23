Дослідники проаналізували один випадок гігантського цунамі, який спричинив руйнування у віддалених районах східної Гренландії.

Учені-кліматологи б'ють на сполох з приводу зростаючого ризику мегацунамі з хвилями заввишки понад 100 метрів. Причиною їх може стати танення льодовиків у Гренландії, яке спричиняє масивні зсуви ґрунту.

Як пише Independent, дослідники проаналізували один такий випадок гігантського цунамі, який спричинив руйнування у віддалених районах східної Гренландії.

Цунамі в Гренландії мали руйнівні наслідки. Наприклад, у 2017 році воно затопило село і вбило чотирьох людей.

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Мегацунамі біля східного узбережжя Гренландії з хвилями, що досягають висоти понад 100 м, також досягли Європи, кажуть учені. Одне з таких мегацунамі у вересні 2023 року обрушилося на фіорд Діксон у Східній Гренландії. На щастя, тоді ніхто не постраждав, оскільки під час цунамі в постраждалому регіоні перебувала військова база без персоналу.

Як повідомляється, 16 вересня 2023 року скельний масив заввишки приблизно 50-100 м відірвався і впав із висоти приблизно 300-400 метрів по схилу. Учені виявили, що зсув підхопив льодовиковий лід і перетворився на змішану кам'яно-крижану лавину, перш ніж досяг води.

Виникле мегацунамі мало пікову висоту понад 200 метрів.

Хоча первісна причина зсуву залишається загадкою, нове дослідження, опубліковане в журналі The Seismic, розкрило напрямок і величину сили, яку він надав.

Вчені встановили, що зсув ґрунту і цунамі, яке виникло, створили тривалу вібрацію у фіорді, водночас хвилі хлюпалися взад і вперед у вузькій бухті незаселеного фіорду понад тиждень.

Дослідники вважають, що нові дослідження можуть допомогти краще зрозуміти подібні події та їхній можливий зв'язок зі зміною клімату.

"Очевидно, що відступ льодовиків, які раніше заповнювали цілі долини, і танення вічної мерзлоти призводять до збільшення зсувів. Зміна клімату прискорює танення льодовиків і, отже, може збільшити ризик мегацунамі", - кажуть вони.

Мегаземлетрус - що важливо знати

8 серпня в Японії після кількох сильних землетрусів уперше оголосили попередження про можливий мегаземлетрус. Пізніше стало відомо, що і Перу готується до мегаземлетрусу. "Це може статися за рік, 50 років, 100 років, але землетрус обов'язково станеться", - кажуть сейсмологи.

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