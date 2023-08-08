Потік води був настільки сильним, що розмив береги річок та пошкодив ще кілька будівель.

Через прорив льодовикової греблі двоповерховий житловий будинок на Алясці впав у бурхливі води, повідомляє Sky News.

Трагічний момент потрапив на відео. На ньому видно, як будинок в адміністративному центрі Аляски Джуно змітає річка Менденхолл.

Як повідомляється, за вихідні вода зруйнувала як мінімум дві будівлі, пошкодила інші й розмила береги річок, але останнім часом, на щастя, почала відступати.

Повідомлень про постраждалих або загиблих не надходило. Влада міста заявила, що працює над оцінкою завданих збитків.

За даними видання, такі повені відбуваються, коли льодовики тануть і виливають величезну кількість води в довколишні озера.

Вчені кажуть, що подібні повені становлять небезпеку для приблизно 15 мільйонів людей по всьому світі, понад половина з них - в Індії, Пакистані, Перу та Китаї.

У Національній метеорологічній службі США кажуть, що подібні повені трапляються нерідко, проте цей випадок був екстремальним.

"Ерозія, що викликана швидкою течією води, була безпрецедентною", - кажуть метеорологи.

Танення льодовиків по всьому світу

Вчені кажуть, що танення льоду в Гімалаях, де розташована знаменита вершина Еверест, прискорюється. За прогнозами, Гімалайські льодовики Гіндукуш можуть втратити до 75% обсягу до кінця століття через глобальне потепління.

Тим часом рівень морського льоду в Антарктиді впав до рекордно низького рівня. Вчені вважають, що танення льоду в Антарктиді також пов'язане зі зміною клімату.

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