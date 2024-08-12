Учені попереджають, що не тільки в Японії може статися потужний землетрус.

Перу загрожує мегаземлетрус. Про це повідомляє infobae. Поки увага наукової спільноти прикута до Японії, Геофізичний інститут Перу попереджає, що умови для землетрусу магнітудою 8,8 на центральному узбережжі країни доволі високі. Громадян просять бути готовими до сейсмічної події.

"Землетрус станеться", - стверджує президент Геофізичного інституту Перу Ернандо Тавера.

За його словами, умови для землетрусу магнітудою 8,8 досить високі.

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"Це може статися через рік, 50 років, 100 років, але землетрус обов'язково станеться. Ми хочемо, щоб із цією інформацією ми дійсно почали готуватися", - заявив він журналістам.

Тавера каже, що суспільство не може домінувати над природою, але воно може визначити райони з високим ризиком землетрусу "в будь-який час".

Він нагадав, що найсильніший землетрус, зареєстрований на центральному узбережжі Перу, стався 1746 року, його оціночна магнітуда становила від 8,8 до 9. Відтоді не було настільки сильних землетрусів, а це означає, що енергія накопичується вже 278 років.

Нагадаємо, 8 серпня в Японії стався землетрус магнітудою 7,1, за яким послідувало невелике цунамі. Лише через кілька годин японське метеорологічне агентство випустило своє перше попередження про мегаземлетрус.

За словами вчених, ймовірність нового великого землетрусу вища за норму, але він не обов'язково має статися. Вся справа в статистиці. З 1437 землетрусів з магнітудою 7 або більше було 6 випадків повторних землетрусів з магнітудою 8 або більше, що сталися в тій самій області протягом семи днів.

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