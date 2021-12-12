Влада вважає, що у штаті Кентуккі принаймні 100 осіб могли стати жертвами стихії.

Влада припускає, що близько 100 людей загинули в результаті руйнівних торнадо, які пронеслися середнім заходом і півднем США. Місто Мейфілд у штаті Кентуккі опинилося в руїнах.

За словами губернатора Кентуккі Енді Бешира, це скупчення торнадо було найбільш руйнівним в історії штату, передає Reuters. У Мейфілді смерч серед іншого зруйнував свічкову фабрику, на якій перебували 110 осіб. Близько 40 робітників вдалося врятувати.

"Руйнування не схожі ні на що, що я бачив у своєму житті, і мені важко висловити це словами. Дуже ймовірно, що тут, у Кентуккі, буде сотня загиблих", - сказав Бешир на прес-конференції.

За його словами, рятувальні роботи будуть в основному зосереджені на Мейфілді, де проживає близько 10 000 осіб.

На відео і фотографіях з місця подій видно, що цегляні будівлі в центрі міста зрівнялися з землею, а припарковані автомобілі майже поховані під завалами. Шпиль історичної будівлі суду округу Грейвс впав, а прилегла Перша об'єднана методистська церква частково обвалилася.

Начальник пожежної служби Мейфілда Джеремі Крізон, чия станція також виявилася зруйнованою, розповів, що свічкова фабрика перетворилася на "купу гнутого металу, сталі та обладнання", і що рятувальникам доводилося "повзати між жертвами, щоб дістатися до живих".

Заявивши, що катастрофа, ймовірно, була однією з найбільших спалахів торнадо в історії США, президент Джо Байден в суботу схвалив оголошення надзвичайної ситуації в Кентуккі. Він також сказав журналістам, що буде просити Агентство з охорони навколишнього середовища дослідити, яку роль зміни клімату могли зіграти в тому, що сталося, і чи достатньо людей попереджали про торнадо.

Читайте такожУ засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа стався інсульт у в язниціПотужні смерчі, які, за словами синоптиків, є незвичайним явищем в холодну пору року, пронеслися шістьома штатами США з вечора п'ятниці, залишивши за собою слід зі смертей і руйнувань. Раніше УНІАН повідомляв, що понад 70 осіб загинули в результаті у штаті Кентуккі.

Було відомо, що у штаті Іллінойс, на захід від Кентуккі, на складі компанії Amazon в місті Едвардсвілл обвалився дах. Однак кількість жертв і тих, хто вижив, залишалася неясною.

Як виявилося, шестеро людей стали жертвами руйнування складу Amazon, ще принаймні 45 співробітникам вдалося вибралися з-під завалів.

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Автор: Катерина Комолова