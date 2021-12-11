Також у штаті Іллінойс після часткового обвалення даху на складі компанії Amazon багато людей опинилися в пастці, за даними поліції, є загиблі.

Щонайменше 50 людей загинули через торнадо в американському штаті Кентуккі.

Як повідомляє CNN, про це на брифінгу заявив губернатор штату Енді Бешір.

"Ми вважаємо, що кількість жертв серед мешканців Кентуккі перевищить 50 осіб і, можливо, складе 70-100", - заявив Бешір, назвавши шторм, який обрушився на штат, "найсильнішим торнадо в історії штату".

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За його інформацією, торнадо значно пошкодило приміщення свічкового заводу, де у цей час перебувало 110 людей, десятки з яких могли загинути.

Бешір додав, що у штаті введено надзвичайний стан і активізовано Національну гвардію.

Щонайменше 24 торнадо було зареєстровано в штатах Арканзас, Кентуккі, Іллінойс, Теннессі та Міссурі.

Також у штаті Іллінойс після часткового обвалення даху на складі компанії Amazon багато людей опинилися в пастці, за даними поліції, є загиблі.

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Автор: Катерина Гірник