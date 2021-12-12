Принаймні 45 співробітників вибралися з-під завалів.

Шість робітників Amazon.com, Inc. у суботу, 11 грудня, були оголошені загиблими внаслідок торнадо, які пронеслися через склад компанії неподалік від Сент-Луїса, в Едвардсвіллі, штат Іллінойс.

Стихія зірвала дах будівлі та обвалила бетонні стіни, передає Reuters.

Принаймні 45 співробітників вибралися з-під завалів. Надії знайти інших живих, за словами влади, більше немає.

Свідки розповіли, що торнадо застали робітників зненацька, і тим довелося ховатися де тільки можна було. У компанії своєю чергою кажуть, що всі співробітники, як правило, отримували вказівку переміститися в позначене місце для укриття, коли прийшло попередження про торнадо.

Генеральний директор Amazon Енді Яссі написав на своїй сторінці у Twitter, що компанія "вбита горем через втрату" своїх співробітників і продовжить тісно співпрацювати з місцевою владою в рятувальних операціях. Засновник Amazon Джефф Безос пообіцяв підтримку спільноті з боку компанії.

Торнадо пронеслися шістьма штатами США у п'ятницю ввечері, залишивши за собою слід зі смертей і руйнувань. Раніше УНІАН повідомляв, що понад 70 осіб загинули в результаті у штаті Кентуккі.

Було відомо, що у штаті Іллінойс, на захід від Кентуккі, на складі компанії Amazon у місті Едвардсвілл обвалився дах. Однак кількість жертв і тих, хто вижив, залишалася неясною. Крім того, компанія не мала відомостей про точну кількість людей, які працювали там на момент удару стихії. Повідомлялося, що чимало могли опинитися під завалами.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова