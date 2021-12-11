Поліція заявила, що торнадо завдав "значної шкоди" західним районам Кентуккі.

Більше 70 людей загинули в результаті торнадо у штаті Кентуккі минулої ночі.

Про це повідомив губернатор штату Енді Бешир. Ураганні вихори обрушилися також на інші штати Середнього Заходу США. Точна кількість жертв поки невідома, повідомляє Бі-бі-сі.

За словами Бешира, в його штаті число загиблих складе "ймовірно десь між 70 і 100". Він також заявив, що це найгірша подібна подія в історії штату.

Як повідомляє New York Times, від торнадо сильно постраждав свічковий завод в Мейфілді, де в момент урагану перебувало близько 100 осіб. Губернатор сказав, що число загиблих тільки в цьому місці може обчислюватися десятками.

У Кентуккі оголошено надзвичайний стан.

У штаті Іллінойс, на захід від Кентуккі, на складі компанії Amazon в місті Едвардсвілл обвалився дах.

Читайте такожВ американському штаті Кентуккі щонайменше 50 людей загинули через торнадо (фото)

Скільки людей поховано під завалом, поки точно невідомо, але місцеві рятувальні служби на своїй сторінці з "Фейсбуці" дали зрозуміти, що також очікують великої кількості постраждалих.

Дівчина одного зі співробітників складу Сара Бірман розповіла Рейтер, що її партнер все ще числиться зниклим.

"Я поговорила з ним близько 8 години вечора, незадовго до цього я написала йому повідомлення, він повертався на склад, щоб залишити свій фургон. З тих пір я про нього нічого не знаю", - сказала вона.

"Я вирішила приїхати сюди, щоб подивитися, що відбувається. Я поняття не мала, що будівля виглядає настільки погано. І я просто... я страшенно хвилююся. Я просто хочу знати, чи в порядку він", - додала вона.

Компанія Amazon заявила, що поки оцінює ситуацію і заподіяну шкоду, а губернатор штату Іллінойс пообіцяв надати допомогу місту.

Поліція заявила, що торнадо завдав "значної шкоди" західним районам Кентуккі. Через сильний вітер в окрузі Хопкінс зійшов з рейок поїзд, розповів місцевий шериф Метт Сандерсон.

Він також розповів, що двоє дітей на час пропали безвісти під час торнадо, проте потім їх знайшли у ванні, яку, по всій видимості, винесло назовні силою вітру.

В Арканзасі в результаті торнадо одна людина загинула, п'ять серйозно постраждали. Ще 20 людей виявилися заблоковані, після того як там частково обвалився будинок престарілих.

Національна метеорологічна служба США випустила попередження про торнадо для декількох штатів, у тому числі Арканзасу, Теннессі, Міссурі та Іллінойсу.

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Автор: Ірина Погоріла