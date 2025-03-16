Загинуло щонайменше 20 осіб.

На Сполучені Штати Америки обрушилися руйнівні торнадо і шторми. Від стихії потерпають одразу декілька штатів.

Як повідомляє NBC News, негода вирувала в штатах Міссурі, Арканзас, Техас і Оклахома. Загинули щонайменше 20 людей, десятки постраждали. Велика кількість будівель перетворилися на руїни.

Виведено з ладу системи електропостачання. Без електрики перебувають сотні тисяч споживачів. На додачу – спалахнуло понад 100 лісових пожеж.

Майже 10 мільйонів людей перебувають під загрозою через імовірність виникнення торнадо, в тому числі в Міссісіпі, Алабамі і Теннессі. Для ще 83 мільйонів людей, особливо в центральній частині країни, оголошено загрозу через штормові вітри.

Влада Арканзасу, який також постраждав від торнадо, заявляє, що на відновлення можуть піти місяці.

У мережі публікують фото і відео наслідків негоди:

Інші стихійні лиха у світі

У лютому популярний серед туристів грецький Санторіні стрясали тисячі землетрусів. Через небезпеку туристи та місцеві жителі були вимушені залишити острів.

Водночас США не так давно потерпали від руйнівних лісових пожеж. До масштабних осередків вогню додалися і вогняні торнадо. Вони посилювали пожежі, засмоктуючи повітря, і призводили до ще більших руйнувань.

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