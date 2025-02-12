За прогнозами, землетруси на Санторіні можуть тривати ще кілька місяців.

На грецькому острові Санторіні тривають численні землетруси. Тільки з 1 до 10 лютого тут зафіксували понад 12 800 підземних поштовхів, найсильніший з яких був магнітудою 5,3. Про це пише The Watchers.

За інформацією видання, Грецький Червоний Хрест направив рятувальні команди, соціальних працівників і психологів для надання допомоги жителям постраждалого регіону. Першочергову увагу вони приділять психологічній підтримці літніх людей, хронічно хворих і дітей, які відчувають стрес від триваючих землетрусів.

Грецький сейсмолог Акіс Целентіс прогнозує, що поточна сейсмічна активність може зберігатися протягом кількох місяців. Подібна ситуація була на Криті. Там землетрусу магнітудою 6,0 передувало цілих чотири місяці сейсмічної активності.

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Вчені припускають, що землетруси можуть бути пов'язані з підводним вулканом Колумбус, який розташований за 6,5 км від Санторіні. У 1650 році виверження Колумбоса спричинило руйнування і загибель людей через пірокластичні потоки, цунамі і викиди газу.

Як повідомляється, підземні поштовхи спровокували численні зсуви ґрунту на Санторіні.

Професор Шенол Хакан Кутоглу з Туреччини попередив, що землетрус магнітудою 8 в Егейському морі може спричинити хвилі цунамі заввишки від 3 до 5 метрів уздовж узбережжя Туреччини. У зв'язку з цим турецька влада встановила мобільні сирени в Ізмірі, Айдині та Муглі, щоб попередити жителів про можливі цунамі. Також у країні активували систему оповіщення за допомогою SMS.

Землетруси на Санторіні - що відомо

На острові почастішали землетруси. Через потенційну загрозу тисячі туристів та місцевих мешканців покинули Санторіні. Школи закриті не лише на Санторіні, а й на прилеглих островах.

Сейсмологи вважають, що інтенсивна сейсмічна активність може ослабнути через кілька тижнів.

Підземні поштовхи в Егейському морі можуть спровокувати цунамі не тільки в Туреччині, а й в Ізраїлі. Екстреним службам у цій країні доручили підготуватися до потенційної хвилі.

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