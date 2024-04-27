Торнадо оцінили у третю категорію з п'яти.

Слідом за США потужний торнадо наробив лиха у провінції Гуандун, що на південному сході Китаю. Як повідомляє державна інформагенція "Сіньхуа", внаслідок негоди загинули 5 людей, ще 33 отримали поранення.

Торнадо обрушився на місто Чжунлуотан у районі Байюнь приблизно о 3 годині дня за місцевим часом в суботу. Метеостанція в селі Лянтян, приблизно за 2,8 кілометра від місця виникнення торнадо, зареєструвала максимальний порив вітру 20,6 метра на секунду.

За попередніми оцінками фахівців, торнадо мав третій рівень інтенсивності (найвищий – п’ятий) і на землі пройшов шлях близько одного кілометра.

Станом на 22:00 за місцевим часом пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії в основному завершено. Влада повідомила про пошкодження 141 будівлі промислового призначення, житлові будинки значних ушкоджень не отримали.

Погодні катаклізми: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні руйнівні торнадо пронеслися американськими штатами Небраска та Айова. Жертв наразі немає, проте рятувальники досі обшукують зруйновані будинки в пошуках поранених, а загроза шторму зберігається.

Також ми розповідали, що раніше цього тижня пил із Сахари принесло вітром аж в Україну. В південних регіонах України пил та пісок з Сахари через дощі залишив слід на автомобілях, будинках та листях рослин.

Вас також можуть зацікавити новини: