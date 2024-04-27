Синоптики попереджають - погода може погіршиться ще сильніше.

Руйнівні торнадо пронеслися американськими штатами Небраска та Айова. Жертв наразі немає, проте рятувальники досі обшукують зруйновані будинки в пошуках поранених, а загроза шторму зберігається.

Як повідомляє CNN, торнадо були настільки потужні, що руйнували будинки. Синоптики тим часом кажуть, що погода може ще загостритися: небезпека існує від Мічигану до Техасу.

Унаслідок стихії кільком людям знадобилася медична допомога, проте серйозних травм чи жертв немає.

"Ми думаємо, що травм було так мало, тому що системи оповіщення в місті Омаха та окрузі Дуглас були дуже ефективними. На нас не обрушився раптовий шторм. Людей про це попереджали, що, на нашу думку, врятувало життя", - заявили в поліції.

Однак торнадо завдали значної матеріальної шкоди, а багато жителів були змушені покинути свої будинки.

У Небрасці торнадо був настільки потужним, що кілька вагонів поїзда зійшли з рейок.

За прогнозами, понад 50 мільйонів людей у США перебувають під загрозою суворої погоди в суботу, 27 квітня. Синоптики попереджають про торнадо, сильні пориви вітру, зливи та раптові повені.

У середині березня сильні шторми з торнадо зруйнували безліч будівель і залишили людей без світла в американських штатах Огайо та Індіана. Тоді вітер був настільки сильний, що уламки здіймалися на 4 кілометри в небо.

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