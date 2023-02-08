ВООЗ попереджає, що кількість жертв може різко зрости.

У Туреччині та Сирії тривають пошуки жертв і тих, хто вижив під час сильного землетрусу 6 лютого. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 7800 осіб в обох країнах, повідомляє BBC.

Тим часом Всесвітня організації охорони здоров'я попереджає, що число жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів чоловік.

Як повідомляється, родичі жертв, озброєні кирками й ломами, приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив тримісячний надзвичайний стан у 10 провінціях, які найбільше постраждали від землетрусу. Країни з усього світу направляють допомогу рятувальникам. Україна направляє до Туреччини групу рятувальників і техніку.

Землетрус у Туреччині та Сирії: що відомо

Вночі 6 лютого в прикордонних районах Туреччини і Сирії стався сильний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідували десятки сильних афтершоків, а вдень - ще один сильний землетрус магнітудою 7,7.

З тих пір кількість жерт продовжує постійно зростати.

До Міністерства закордонних справ надійшло понад два десятки звернень про відсутність зв'язку з українськими громадянами, які проживають у районах Туреччини.

Раніше також повідомлялося про двох загиблих українців, проте пізніше посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що двоє українців, яких турецька сторона вважала загиблими, живі. Їх врятували з-під завалів.

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