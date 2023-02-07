Українське посольство перевіряє інформацію турецької сторони про загибель українців.

Турецька сторона повідомила, що землетрус у Туреччині забрав життя двох українців, Міністерство закордонних справ України перевіряє цю інформацію.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на владу Туреччини. "Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих. Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування. Загалом, за його словами, дипломати вже розшукали 38 громадян України, взаємодіють із турецькими рятувальними службами щодо пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок.

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Він також повідомив, що МЗС планує відправити українських консулів в місто Газіантеп.

"Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині. Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотньому шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини", - поінформував речник МЗС.

Згідно з останніми даними турецької влади, кількість жертв двох руйнівних землетрусів з епіцентром у турецькій провінції Кахраманмараш досягла 3 тис. 703 осіб, 22 тис. 286 отримали поранення.

Землетрус у Туреччині - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися землетруси потужністю понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 лютого, ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в країні внаслідок землетрусів.

Також на допомогу народу Туреччини вирушив загін українських рятувальників, та відправлено необхідну техніку.

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