Сьогодні вночі Туреччину струсонув потужний землетрус, жертвами якого вже стали понад 900 осіб.

У центральній частині Туреччини кілька хвилин тому стався новий землетрус. Про це свідчать дані європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Як повідомляється, магнітуда землетрусу склала 7,7, а його епіцентр залягав на глибині лише 2 кілометри.

Землетрус в Туреччині сьогодні: що відомо

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні сильний землетрус магнітудою 7,8 стався в прикордонному районі Туреччини і Сирії. Підземні поштовхи відчувалися також в Єгипті, Лівані, Іраку і могли відчуватися в Криму і південних областях України.

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Потім послідували численні афтершоки від помірних до дуже сильних.

На цей час повідомляється, що жертвами землетрусу стали понад 900 осіб.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року і другий за силою після землетрусу в Північній Анатолії магнітудою 7,8-8 в 1668 році.

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