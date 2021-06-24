Окупований Росією Крим потерпає від негоди протягом останнього тижня. ЗМІ показали масштаби наслідків рясних злив й паводків.
Про це пише Настоящее время.
Зазначається, що окупанти відправили на ліквідацію наслідків 20 тисяч своїх військових, але 23 червня все одно оголосили суботник з місцевих мешканців, аби ті розгрібали завали власноруч.
17-18 червня у Ялті за кілька годин випала місячна норма опадів, були на кілька метрів затоплені вулиці у прибережній частині, знесено пляж, щонайменше одна людина загинула – її віднесло потоком.
За словами екс-голови комітету водного господарства (до окупації Криму) Олександра Лієва, перед захопленням Росією півострова Україна ухвалила державну програму вартістю 500 мільйонів доларів, яка за 7 років повинна розв’язати питання з підтопленням міст через підвищення рівня води у місцевих річках. Окупанти цей план до уваги не взяли.
«Ось річка Водоспадна у Ялті. Вона мала великі проблеми з безсистемною забудовою у 90-х роках, а також через сміття. І коли ми писали цю програму, ми цю річку позначили як одну з загроз місту Ялті. І ми на це виділили гроші з держбюджету, і цю роботу ми завершили б», – сказав Лієв.
Аналогічна ситуація була у Керчі та околицях: там підтопило 350 будинків, сталися перебої з подачею газу, електрикою, а деякими вулицями можна було пересуватися лише на човнах.
Місцева журналістка Белла Демідович у Керчі підтвердила, що з часів початку окупації росіяни не дбали про розчищення водойм та зливної каналізації.
Видання пише, що підконтрольна Кремлю місцева влада пропонує постраждалим кримчанам 700-1400 доларів компенсації.
Повінь у Криму: що відомо
В окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затопленими по самі вікна.
За даними місцевих ЗМІ, в місті випало півтори місячної норми опадів. Центр міста опинився весь у воді. Потоком води у місцевих жителів знесло ворота, залило двори й потонули автомобілі.
18 червня потужні зливи в окупованій Ялті призвели до сильної повені. В результаті негоди щонайменше вісім людей постраждало та один загинув.
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