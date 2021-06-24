Окупанти відправили на ліквідацію наслідків 20 тисяч своїх військових, але 23 червня все одно оголосили суботник.

Окупований Росією Крим потерпає від негоди протягом останнього тижня. ЗМІ показали масштаби наслідків рясних злив й паводків.

Про це пише Настоящее время.

Зазначається, що окупанти відправили на ліквідацію наслідків 20 тисяч своїх військових, але 23 червня все одно оголосили суботник з місцевих мешканців, аби ті розгрібали завали власноруч.

17-18 червня у Ялті за кілька годин випала місячна норма опадів, були на кілька метрів затоплені вулиці у прибережній частині, знесено пляж, щонайменше одна людина загинула – її віднесло потоком.

За словами екс-голови комітету водного господарства (до окупації Криму) Олександра Лієва, перед захопленням Росією півострова Україна ухвалила державну програму вартістю 500 мільйонів доларів, яка за 7 років повинна розв’язати питання з підтопленням міст через підвищення рівня води у місцевих річках. Окупанти цей план до уваги не взяли.

«Ось річка Водоспадна у Ялті. Вона мала великі проблеми з безсистемною забудовою у 90-х роках, а також через сміття. І коли ми писали цю програму, ми цю річку позначили як одну з загроз місту Ялті. І ми на це виділили гроші з держбюджету, і цю роботу ми завершили б», – сказав Лієв.

Аналогічна ситуація була у Керчі та околицях: там підтопило 350 будинків, сталися перебої з подачею газу, електрикою, а деякими вулицями можна було пересуватися лише на човнах.

Місцева журналістка Белла Демідович у Керчі підтвердила, що з часів початку окупації росіяни не дбали про розчищення водойм та зливної каналізації.

Видання пише, що підконтрольна Кремлю місцева влада пропонує постраждалим кримчанам 700-1400 доларів компенсації.

Повінь у Криму: що відомо

В окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затопленими по самі вікна.

За даними місцевих ЗМІ, в місті випало півтори місячної норми опадів. Центр міста опинився весь у воді. Потоком води у місцевих жителів знесло ворота, залило двори й потонули автомобілі.

18 червня потужні зливи в окупованій Ялті призвели до сильної повені. В результаті негоди щонайменше вісім людей постраждало та один загинув.

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Автор: Яна Ставська