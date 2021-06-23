Потужні зливи принесли на вулиці селища величезну кількість каміння, гілок та сміття.

Селище Ай-Василь в Ялті опинилося під купами сміття і каменів, принесених потоками води через сильні зливи.

Про це повідомляє Crimean Tatars.

Як повідомляється, кілька будинків на вулиці Джафера Сейдаметова майже повністю пішли під воду.

Деякі сім'ї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.

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Через кілька днів після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житло.

"З боку річки принесло дуже багато сміття, дерев, гілок. Зруйновано все, абсолютно все", - розповів один з місцевих жителів.

Потоп у Ялті: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 18 червня затопило Ялту. У місті призупинили роботу громадського транспорту.

Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підписав указ про оголошення в Криму режиму надзвичайної ситуації.

Як повідомили раніше в Гідрометцентрі Криму, в східних районах півострова випало майже дві місячні норми опадів.

Також через затоплення Ялти російська влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні.

За словами еколога Марини Литвиненко, незважаючи на сильні зливи в окупованому Криму проблеми з питною водою нікуди не подінуться, але водосховища трохи заповняться.

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Автор: Катерина Лиманська