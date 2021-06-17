Потужна злива вирувала у Керчі. У місті затоплені перші поверхи будинків, рівень води у квартирах перевищує півметра.

В окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках було понад півметра води, а автомобілі виявилися затопленими по самі вікна.

За даними місцевих ЗМІ, в місті випало півтори місячної норми опадів. Центр міста опинився весь у воді, транспорт не їде, а пливе по дорозі. Пішоходи по місту змушені пересуватися по коліно у воді.

Як повідомляється, потоком води у місцевих жителів знесло ворота, залило двори й затопило автомобілі.

На відео, опублікованих жителями Керчі в соцмережах, видно, що вода почала затоплювати перші поверхи будинків, а на одному з ринків навіть поплив ортопедичний салон.

Гроза в Маріуполі

У ніч з 16 на 17 червня у Маріуполі розігралася справжня стихія. У місті вирувала потужна гроза, сильний вітер ламав дерева, випав великий град.

Сильний вітер ламав дерева. У Кальміуському районі висока тополя обвалилася на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.

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Автор: Катерина Лиманська