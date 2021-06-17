В окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках було понад півметра води, а автомобілі виявилися затопленими по самі вікна.
За даними місцевих ЗМІ, в місті випало півтори місячної норми опадів. Центр міста опинився весь у воді, транспорт не їде, а пливе по дорозі. Пішоходи по місту змушені пересуватися по коліно у воді.
Як повідомляється, потоком води у місцевих жителів знесло ворота, залило двори й затопило автомобілі.
На відео, опублікованих жителями Керчі в соцмережах, видно, що вода почала затоплювати перші поверхи будинків, а на одному з ринків навіть поплив ортопедичний салон.
Гроза в Маріуполі
У ніч з 16 на 17 червня у Маріуполі розігралася справжня стихія. У місті вирувала потужна гроза, сильний вітер ламав дерева, випав великий град.
Сильний вітер ламав дерева. У Кальміуському районі висока тополя обвалилася на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.
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