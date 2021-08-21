У Туреччині на одному з островів поблизу Стамбула, де полюбляють відпочивати жителі міста, спалахнула масштабна пожежа.
Як повідомляє місцеве агентство DHA, полум'я зайнялось у лісовій зоні в районі Ескі Дегірмен'єрі.
Одразу на місце пожежі прибули рятувальники, також на боротьбу з вогнем направили кілька пожежних гелікоптерів.
Читайте такожПісля лісових пожеж у Туреччині почалися катастрофічні повені (фото, відео)Крім того, до гасіння залучили 1 літак, 12 пожежних машин та 30 машин для розбризкування води.
Губернатор Стамбула повідомив, що з пожежею впорались за трохи менше, аніж 2 години.
За попередньою інформацією, жертв під час пожежі немає. Відпочивальників з острова евакуювали на катерах берегової охорони. Постраждали два пожежники, їх госпіталізували
Heybeliada'dan Kıyı Emniyeti vatandaşları tahliye ediyor— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 21, 2021
Пожежі в Туреччині
У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів у Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.
У Мармарисі полум'я розгорілося у безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.
У мережі показали Туреччину до і після пожеж.