З пожежею впорались за трохи менше, ніж дві години.

У Туреччині на одному з островів поблизу Стамбула, де полюбляють відпочивати жителі міста, спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляє місцеве агентство DHA, полум'я зайнялось у лісовій зоні в районі Ескі Дегірмен'єрі.

Одразу на місце пожежі прибули рятувальники, також на боротьбу з вогнем направили кілька пожежних гелікоптерів.

Читайте такожПісля лісових пожеж у Туреччині почалися катастрофічні повені (фото, відео)Крім того, до гасіння залучили 1 літак, 12 пожежних машин та 30 машин для розбризкування води.

Губернатор Стамбула повідомив, що з пожежею впорались за трохи менше, аніж 2 години.

За попередньою інформацією, жертв під час пожежі немає. Відпочивальників з острова евакуювали на катерах берегової охорони. Постраждали два пожежники, їх госпіталізували

Heybeliada'dan Kıyı Emniyeti vatandaşları tahliye ediyor — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 21, 2021

Пожежі в Туреччині

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів у Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося у безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

У мережі показали Туреччину до і після пожеж.

Автор: Тетяна Герасименко