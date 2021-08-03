У Туреччині, де досі триває боротьба з лісовими пожежами, показали масштаби та наслідки лиха.
На знімках, зроблених з повітря, видно, що ліси буквально перетворилися на попіл, повідомляє BirGün.
На фото видно, що район, який до пожежі був зеленим, після пожежі почорнів.
Кадри, зняті з одного і того ж місця до і після, ясно показують руйнування, викликані пожежею.
Пожежі в Туреччині
Як повідомляв Погода УНІАН, 28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.
30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.
У ліквідації пожеж залучені тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.
У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій запровадила заборона на відвідування лісових масивів.
Відповідальність за пожежі в Туреччині взяла на себе курдська організація.