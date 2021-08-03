У країні досі йде боротьба з лісовими пожежами.

У Туреччині, де досі триває боротьба з лісовими пожежами, показали масштаби та наслідки лиха.

На знімках, зроблених з повітря, видно, що ліси буквально перетворилися на попіл, повідомляє BirGün.

На фото видно, що район, який до пожежі був зеленим, після пожежі почорнів.

Кадри, зняті з одного і того ж місця до і після, ясно показують руйнування, викликані пожежею.

Як повідомляв Погода УНІАН, 28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж залучені тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій запровадила заборона на відвідування лісових масивів.

Відповідальність за пожежі в Туреччині взяла на себе курдська організація.

Автор: Катерина Лиманська