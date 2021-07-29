Вогонь впритул підібрався до курортних зон — відпочивальників перевозять в інші готелі.

Лісові пожежі продовжують охоплювати все нові і нові райони в Туреччині — вогонь підібрався до курортів Мармарис, Бодрум та інших.

Про це повідомляє CNN Turk.

Зокрема, в Мармарисі полум'я розгорілося в безпосередній близькості від житлових районів і готелів. На цьому тлі міська влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

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У гасінні вогню в районі Мармаріса беруть участь п'ять вертольотів, один літак і 30 пожежних машин. Місцеві жителі також допомагають, але боротися з вогнем заважає сильний вітер, який жене його на житлові райони.

Крім Мармаріса і Бодрума, лісові пожежі підступають і до інших середземноморських і егейських курортів Туреччини — Аланії, Дідиму, Адані, Кайсері, Мугла і Мерсіні.

Наразі стихія забрала життя трьох осіб, ще 122 постраждали.

При цьому Чорноморське узбережжя Туреччини продовжує відновлюватися після руйнівної повені, через яку сотні людей також були евакуйовані.

Також УНІАН повідомляв про величезне торнадо на Чорноморському узбережжі Туреччини, яке налякав туристів.

Автор: Станислав Кожемякин